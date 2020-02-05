Израиль и Палестина вновь обменялись ударами

Истребители ЦАХАЛ атаковали цели ХАМАС в южной части Сектора Газа, после того, как с этой территории было выпущено три ракеты в сторону еврейского государства. Как говорится в твиттере Армии обороны Израиля, авианалет был совершен на производственную площадку, которая используется радикалами в военных целях.

За последние дни это уже второй случай, когда стороны обмениваются ударами. Всего за неделю по израильской территории было выпущено больше дюжины ракет.