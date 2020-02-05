В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружен коронавирус

Из-за этого почти 4 тысячи пассажиров и членов экипажа останутся на судне. Карантин продлится две недели. Слова главы японского Минздрава приводит ТАСС. Все помещения на лайнере будут продезинфицированы. Уточняется, что корабль отправился в плавание еще 20 января. Гражданин Китая, у которого было найдено заболевание, сошел на берег в Гонконге.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом вируса, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Число зараженных приблизилось к 25 тысячам, умерших почти 500 человек.