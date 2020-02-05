В Мосгорсуде присяжные признали вину уроженца Киргизии в убийстве полицейского на станции метро

Так как коллегия решила, что обвинемый заслуживает снисхождения, суд не сможет назначить максимальное наказание по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел на станции «Курская» позапрошлой осенью. Полицейский остановил Нурлана Муратова для проверки документов, после чего оба прошли в помещение для составления протокола. Там, по версии следствия, обвиняемый выхватил пистолет у сотрудника МВД и застрелил его. Сам Муратов вину не признал. Он утверждает, что услышал звук выстрела, когда ожидал полицейского за дверью.