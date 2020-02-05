Рэперы Особов и Slimus из-за жалобы православных активистов удалили клип, в котором священник употребляет наркотики

Об этом говорится в видеообращении музыканта. Особов сказал, что принял такое решение в связи с угрозой попасть под статью об оскорблении чувств верующих. При этом он отметил, что сам видеоролик не преследовал цели задеть кого-то, а наоборот, был призван привлечь внимание к проблеме.

На клип пожаловались активисты общественного объединения «Зов народа». На странице движения во «ВКонтакте» говорилось о том, что видеоролик «подрывает уровень доверия к церкви» и «развращает общество».

В прошлом месяце лидер объединения Сергей Зайцев сказал о намерении выдвигаться на выборах в Госдуму.