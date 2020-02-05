Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России»

Соответствующее решение принял совет директоров компании – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

Акимов курировал в правительстве Дмитрия Медведева отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики, но после того, как кабмин в середине января ушел в отставку, должности в новом составе правительства не получил.

Бывший гендиректор «Почты России» — Николай Подгузов написал в инстаграме, что остается в компании, где займет пост заместителя Акимова.