Глава Чечни, по некоторым данным, снова назначил на руководящую должность в республике своего родственника

Новым министром образования и науки стал Идрис Байсулатов – об этом Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале. Доктора медицинских наук называют двоюродным братом руководителя региона. Об этом ранее писал сайт «Кавказский узел». По подсчетам Русской службы «Би-би-си», из полутора сотен чиновников в Чечне треть это родственники Кадырова, еще столько же – односельчане и друзья главы республики.
2020-02-05T04:04:00+03:00
2020-02-05T04:05:27+03:00
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04:04, 05 февраля 2020
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