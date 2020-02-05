Глава Чечни, по некоторым данным, снова назначил на руководящую должность в республике своего родственника

Новым министром образования и науки стал Идрис Байсулатов – об этом Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале. Доктора медицинских наук называют двоюродным братом руководителя региона. Об этом ранее писал сайт «Кавказский узел». По подсчетам Русской службы «Би-би-си», из полутора сотен чиновников в Чечне треть это родственники Кадырова, еще столько же – односельчане и друзья главы республики.