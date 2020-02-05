Соединенные Штаты могут выйти из соглашения ВТО по правительственным закупкам

Блумберг сообщает, что Вашингтон рассмотрит эту возможность, если соответствующий документ не будет реформирован согласно американским интересам.

Соглашение позволяет сделать более доступным рынок госзакупок страны для конкуренции со стороны иностранных компаний. Если США выйдут из договора, остальные участники, в том числе Великобритания, Япония, Южная Корея, Канада и Евросоюз, потеряют преференции в отношении доступа к американским государственным тендерам. Такой шаг может усложнить планируемые торговые переговоры между Вашингтоном и Лондоном.