Госсекретарь США назвал Крым навсегда потерянным для Украины

Об этом Майк Помпео сказал на одной из закрытых встреч в Киеве – пишет украинское издание «Новое время» со ссылкой на участников беседы. В частности, когда одна из активисток попросила главу американского внешнеполитического ведомства держать «Крым в поле зрения США», Помпео ответил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт. «Мировые игроки это понимают…Россия не из тех, у кого что-то можно забрать» — приводятся слова госсекретаря.

Помпео посещал украинскую столицу в рамках турне по странам постсоветского пространства. Он также побывал в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.