«Твиттер» намерен бороться с недостоверной информацией и манипулированием данных

Меры коснуться в первую очередь публикаций, содержащих сфабрикованные изображения, аудио— или видеозаписи. Об этом говорится в пресс-релизе социальной сети. Компания будет помечать такие посты специальным маркером и блокировать потенциально опасный контент. Отмечается, что пожаловаться на такие публикации смогут сами пользователи.

На прошлой неделе «Твиттер» сообщил о новой функции, которая позволит указать на недостоверную информацию о порядке участия в американских президентских выборах или в других массовых мероприятиях.