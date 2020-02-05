В Калининграде МВД потребовало удалить публикации о гибели задержанного в отделении

Ведомство сочло, что статья в газете «Новые колеса» была написана с целью «нанести вред деловой репутации» полиции. Об этом пишет другое местное издание «Новый Калининград».

36-летний мужчина, задержанный за хулиганство осенью прошлого года, умер от ожогов. Как утверждают в МВД, он вел себя агрессивно, сломал камеру видеонаблюдения, а затем сорвал батарею и обварился кипятком. Родственники погибшего считают, что к его смерти причастны полицейские.

По факту гибели возбуждено дело о халатности. Двое сотрудников были уволены.