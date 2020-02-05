ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на ликвидацию «Партии прогресса» Алексея Навального

С момента подачи иска прошло четыре года – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юридическую службу Фонда борьбы с коррупцией.

Политическая организация была создана в начале 2014 года, переименовавшись из партии «Народный альянс». Минюст, сначала зарегистрировавший ее, позже аннулировал регистрацию, сославшись на то, что партия поздно подала документы в большинстве регионов. За этим отказом последовали еще несколько, а в позапрошлом году организацию с таким названием зарегистрировал политтехнолог Андрей Богданов.