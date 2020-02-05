Иран продолжит сотрудничать с другими странами в расследовании крушения украинского самолета, несмотря на утечки

Заявление Организации гражданской авиации приводит Рейтер. Ранее недовольство Тегерана вызвала публикация на одном из украинских телеканалов аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом другого лайнера, который видел попадание ракеты в «Боинг». Авиавласти исламской республики призвали другие стороны отказаться от политизации этой темы.

Иран признал, что самолет, вылетевший в начале января из аэропорта Тегерана, по ошибке был сбит огнем ПВО. Жертвами крушения стали 176 человек. Канада и еще четыре страны, граждане которых находились на борту, требуют передать им черные ящики лайнера.