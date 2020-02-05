США готовят новые санкции в отношении «Северного потока-2»

Ограничительные меры последуют, если Россия попытается достроить газопровод – пишет немецкая газета «Хандельсблатт» со ссылкой на американские дипломатические источники. По некоторым данным, санкции могут затронуть европейские компании, даже если Москва решит завершить проект в одиночку. Речь идет об инвесторах, вкладывавших деньги в строительство, а также о компаниях, которые намерены покупать газ, поставляемый по «Северному потоку-2».

После того, как в конце прошлого года США ввели ограничительные меры против газопровода, занимающаяся его прокладкой швейцарская Allseas, отказалась завершать работы в Балтийском море. В «Газпроме» выразили уверенность, что Россия сможет сама закончить строительство.