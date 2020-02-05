Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи хочет купить площадку для интернет-торговли eBay за 30 миллиардов долларов

По данным источников газеты The Wall Street Journal, компания Intercontinental Exchange намерена предложить цену выше рыночной капитализации. При этом стороны еще не начали переговоры о сделке.

eBay – крупнейший в мире интернет-ауцион. В 1995 году его основал американский программист Пьер Омидьяр. Как пишет издание, eBay был пионером электронной коммерции и старался не отставать от конкурентов, таких как Amazon. Неделей ранее компания отчиталась о снижении прибыли в последнем квартале и дала более слабый прогноз по будущей выручке.