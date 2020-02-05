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02:05, 05 февраля 2020

Фигурантов так называемого «сахарного дела» в Белоруссии подозревают в получении крупных взяток

Суммы исчислялись сотнями тысяч долларов и зависели от вклада каждого участника преступной схемы в ее деятельность – сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» представитель Комитета государственной безопасности.
В конце января в рамках дела были задержаны 11 человек, в том числе директора всех четырех сахарных заводов республики. В Генпрокуратуре их считают причастными к мошенническим схемам при поставках продукции в Россию.



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