Фигурантов так называемого «сахарного дела» в Белоруссии подозревают в получении крупных взяток

Суммы исчислялись сотнями тысяч долларов и зависели от вклада каждого участника преступной схемы в ее деятельность – сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» представитель Комитета государственной безопасности.

В конце января в рамках дела были задержаны 11 человек, в том числе директора всех четырех сахарных заводов республики. В Генпрокуратуре их считают причастными к мошенническим схемам при поставках продукции в Россию.