Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Он обвиняется в поджоге офиса «Единой России»

Как пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката, в деле появился новый засекреченный свидетель, который заявляет об участии фигуранта в движении «Народная самооборона». Защита считает, что этого человека на самом деле выдумали следователи.

Мифтахова задерживали в рамках уголовного дела об изготовлении взрывчатки, однако потом отпустили. Вскоре он снова попал под стражу, уже по обвинению в хулиганстве. Он находится в СИЗО больше года.