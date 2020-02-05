Россия и Турция будут строже координировать действия военных в Сирии

Это следует из сообщения пресс-службы Кремля по итогам телефонных переговоров между президентами двух стран. Реджеп Эрдоган отметил, что атака турецких военных со стороны сирийской армии нанесла «удар по совместным усилиям по поддержанию мира» в республике. Его слова приводит агентство «Анадолу».

Позапрошлой ночью турецкие военные не прибыли для участия в совместном патрулировании с Россией после того, как их позиции обстреляла сирийская артиллерия. Эрдоган обвинил Москву в попустительстве атакам войск Башара Асада и согласовал отправку дополнительных сил в регион.