Минобороны эвакуировало двумя самолетами из китайского Уханя полторы сотни россиян

На борту лайнеров, как сообщает «Интерфакс», находятся военные медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Все прилетевшие из города, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса, будут находится на карантине в Тюменской области. По словам главы Роспотребнадзора, вокруг реабилитационного центра выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии.

На данный момент в России зафиксировано два случая заболевания. Всего жертвами вируса в Китае стали почти 500 человек.