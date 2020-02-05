В Кировской области депутат вышел из «Единой России» после того, как назвал жителей города «терпилами»

Дмитрий Епифанов оставил сообщение с оскорбительными словами в одной из групп во «ВКонтакте. После этого региональное отделение партии созвало политсовет, чтобы рассмотреть вопрос об исключении чиновника, однако он сам написал заявление – сообщает пресс-служба «Единой России». Епифанов также удалил скандальную публикацию и оставил новую – уже с извинениями в той же группе.

Ранее после участия в нескольких скандалах партия исключила главу Чувашии Михаила Игнатьева. Он потерял должность руководителя республики в связи с утратой доверия.