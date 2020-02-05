«Первый канал» отказался от трансляции церемонии вручения кинопремии «Оскар»

Ее будет показывать онлайн-кинотеатр Okko. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник, такое решение вещатель принял впервые. Причиной стали расходы на покупку прав, «несопоставимые с результатом». В пресс-службе «Первого канала» пояснили, что отказались от показа из-за падающих рейтингов «Оскара». В позапрошлом году чистый убыток российской компании приблизился к 7 миллиардам рублей.