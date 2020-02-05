Бывшая вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

По данным источников РБК, на новом месте она будет курировать социальные и медицинские программы. Накануне Голодец уже якобы представили коллективу.

Вице-премьер ушла в отставку в середине января вместе с кабинетом министров Дмитрия Медведева и не попала в новый состав правительства Михаила Мишустина. На своем посту она занималась вопросами социального развития, образования, культуры и спорта.