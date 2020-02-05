ЕСПЧ рассмотрит жалобу на цензуру из-за публикации об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте Олега Дерипаски

Иск подали Алексей Навальный и сайт «Медиазона». Об этом пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Речь идет о расследовании ФБК, по данным которого, высокопоставленный чиновник и бизнесмен вместе отдыхали в компании сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки. Навальный указывал на то, что подобная поездка является формой взятки. Суд Усть-Лабинского района Кубани уже на следующий день после выхода публикации в свет признал эту информацию запрещенной – на основании иска Дерипаски к Рыбке из-за обнародования его частных фото и видео.