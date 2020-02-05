Присяжные признали уроженца Киргизии виновным в убийстве полицейского в столичном метро

При этом они сочли, что 44-летний Нурлан Муратов заслуживает снисхождения – сообщает «Интерфакс». Суд должен вынести наказание по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Полицейский погиб на станции «Курская» в сентябре позапрошлого года. Следствие считает, что Муратов, которого завели в помещение для проверки документов, выхватил у него пистолет и открыл огонь. Сам обвиняемый утверждает, что он просто стоял у входной двери, когда сам сотрудник МВД зашел за угол, после чего раздался выстрел.

Муратов говорил, что дал признательные показания под давлением в СИЗО.