«Первый канал» отказался транслировать вручение премии «Оскар»

Права на показ церемонии у компании Disney купил онлайн-кинотеатр Okko.

Руководство «Первого канала» отказалось от трансляции 92-й церемонии вручения «Оскара» из-за невысоких зрительских рейтингов. В пресс-службе телеканала пояснили РБК, что недовольны соотношением «между потраченными деньгами и полученным результатом» и отметили падающую динамику рейтингов в последние годы. По словам источника «Коммерсанта», «Первый канал» впервые не стал покупать права на «Оскар», а в последние годы российские зрители могли увидеть «короткую международную версию премии». Речь идет не о прямой трансляции, а о телевизионной записи. В прошлом году, например, ее показали спустя сутки после церемонии.

Между тем, представители Disney рассказали, что права на показ «Оскара» в России были проданы онлайн-кинотеатру Okko, который принадлежит холдингу Rambler Group Александра Мамута. Сумма сделки не раскрывается.

Церемония вручения «Оскара» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.