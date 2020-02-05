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00:03, 05 февраля 2020

Басманный суд сегодня рассмотрит со 2-й попытки ходатайство о заочном аресте бывшего совладельца банка «Открытие»

Его и двух сыновей обвиняют в особо крупной растрате.

Заседание по делу бизнесмена Бориса Минца позавчера пришлось перенести. Басманный суд заминировали неизвестные. Напомню, сыновей Минца в прошлую пятницу заочно арестовали на два месяца. Решение начнёт действовать после того как их задержат в России или экстрадируют сюда. Минца и двух его сыновей обвиняют в растрате 34-х миллиардов рублей средств банка «Открытия». По версии следствия, фигуранты дела похитили активы банка, совершив заведомо невыгодную для него сделку. Он купил облигаций на многомиллиардную сумму в интересах Минца-старшего. Сделку провели незадолго до начала санации банка. Она привела к уголовному делу в отношении бывшего главы «Открытия» Евгения Данкевича, пишут Ведомости. Минцы объявлены не в международный, а межгосударственный розыск, искать их будут только на территории СНГ. Бизнесмен с семьёй полтора года назад уехал из страны и теперь живёт в Великобритании. Следовательно, обвиняемые должны находиться в международном розыске, чтобы их искал Интерпол, но в СК посчитали иначе.

По словам защиты, никто из фигурантов дела не признаёт вину. Борис Мниц входит в первую сотню богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes.



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