В Тюмень сегодня утром должны прибыть самолёты Минобороны России с эвакуированными из Уханя

Оба борта уже вылетели из Китая. Всего на карантин в санаторий под Тюменью везут почти 150 человек. Это граждане России, Белоруссии, Украины, Армении и Казахстана, эвакуированные из зоны активного распространения коронавируса. Им предстоит провести на карантине в Тюменской области две недели. Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что на данный момент все эти люди здоровы. Она также добавила, что выбор территории обусловлен подготовленностью региона.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что, по прибытию в Тюмень, эвакуированные пройдут осмотр, после чего их повезут в загородный реабилитационный центр в 30 километрах от города. По словам Поповой, территория этого комплекса обнесена двумя ограждениями и будет патрулироваться Нацгвардией.