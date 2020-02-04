Дональд Трамп сегодня выступит с ежегодным обращением к нации — State of the Union

С ежегодным обращением к стране State of the Union, президент США выступает из Палаты Представителей. 45-й президент США отказался выступать в Сенате в свою защиту, — его отговорили юристы, которые представляли его интересы. Пока никто из сенаторов-республиканцев не заявил, что собирается голосовать за отрешение президента от должности, а это значит, что голосами как минимум 53 против 47-ми в среду Трамп будет оправдан. Так что свое обращение к нации он наверняка будет делать как президент, вышедший из импичмента победителем. Как ожидается, Дональд Трамп сообщит американцам, что он сделать страну снова великой и обвинит демократов в попытке навязать социализм, который остановит прогресс. Несмотря на то, что экономический рост в последнем квартале замедлился до 2.1 процентов (вдвое ниже обещанного Трампом) и рецессию в промышленном производстве, Трамп будет упирать на самую низкую за полвека безработицу (3.5 процента) и рост на финансовых рынках.

Дональд Трамп станет не первым президентом США в истории, кто будет обращаться к нации во время продолжающегося процесса по импичменту. Президент Билл Клинтон адресовал послание к нации в 1999 году в такой же ситуации.