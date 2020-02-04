Россиянка погибла в Грузии в результате схода лавины

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайным ситуациям страны. На участке автодороги Коби-Гудаури при сходе лавины в овраг упал легковой автомобиль, в котором находились три человека. Двух — гражданина Грузии и гражданина Армении спасатели достали из машины живыми.
2020-02-04T22:31:00+03:00
2020-02-04T22:31:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2582448-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 04 февраля 2020
Загрузка комментариев...