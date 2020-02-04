Россиянка погибла в Грузии в результате схода лавины

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайным ситуациям страны. На участке автодороги Коби-Гудаури при сходе лавины в овраг упал легковой автомобиль, в котором находились три человека. Двух — гражданина Грузии и гражданина Армении спасатели достали из машины живыми.