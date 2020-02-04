Бывший вице-премьер Ольга Голодец, по некоторым данным, переходит на работу в Сбербанк

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, Голодец уже представили коллективу. В Сбербанке она будет курировать социальные и медицинские программы.

Ольга Голодец была вице-премьером с 2012 года, она ушла в отставку вместе с правительством Дмитрия Медведева и не вошла в новый кабинет министров Михаила Мишустина.

Сегодня также стало известно о назначении другого бывшего вице-премьера, не вошедшего в новое правительство. Максим Акимов стал новым генеральным директором «Почти России». Он занял место Николая Подгузова, который, в свою очередь, перешёл на должность заместителя генерального директора, о чем сообщил на своей странице в Инстаграме.