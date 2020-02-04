ЕСПЧ коммуницировал жалобу политика Алексея Навального и сайта «Медиазона» на цензуру со стороны российских властей

Об этом сообщает сайт Знак.ком. Жалоба была направлена из-за запрета на публикацию расследования об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. Суд задал российским властям уточняющие вопросы, на которые рассчитывает получить ответы до 25 мая.