ЕСПЧ коммуницировал жалобу политика Алексея Навального и сайта «Медиазона» на цензуру со стороны российских властей

Об этом сообщает сайт Знак.ком. Жалоба была направлена из-за запрета на публикацию расследования об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. Суд задал российским властям уточняющие вопросы, на которые рассчитывает получить ответы до 25 мая.
2020-02-04T22:30:00+03:00
2020-02-04T22:30:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 04 февраля 2020
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