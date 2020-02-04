Аспиранту МГУ Азату Мифтахову продлили арест еще на два месяца

По словам его адвоката Светланы Сидоркиной, в деле появился новый секретный свидетель.

Азат Мифтахов, обвиняемый в нападении на офис «Единой России» в Ховрино, пробудет под арестом как минимум до 7 апреля. Такое решение сегодня принял Мосгорсуд. Следователь обосновала продление срока ареста необходимостью проведения «процессуальных действий», пишет «Новая газета».

Между тем, в ходе заседания адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина заявила, что в деле появился новый свидетель под псевдонимом Караульный. Он утверждает, что обвиняемый был участником леворадикального движения «Народная самооборона», которое ставило своей целью организацию массовых беспорядков и последующую смену власти. Ранее другой секретный свидетель под псевдонимом Петров утверждал, что опознал Мифтахова во время нападения на офис партии по «выразительным бровям». Согласно этим показаниям, аспирант координировал действия нападавших.

Всего по делу о нападении на офис «Единой России» проходит пять человек, их обвиняют в хулиганстве по мотивам политической ненависти. Мифтахов свой вины не признает. Ранее он пожаловался на пытки с требованием дать признательные показания.