Почти 150 человек эвакуируют из китайского Уханя в санаторий под Тюменью

Гражданам России, Белоруссии, Украины, Армении и Казахстана, прилетевшим из зоны активного распространения коронавируса, предстоит провести в Тюменской области две недели на карантине. Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что на данный момент все эти люди здоровы. Она также добавила, что выбор территории обусловлен подготовленностью региона.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что, по прибытию в Тюмень, эвакуированные пройдут осмотр, после чего их повезут в загородный реабилитационный центр в 30 километрах от города. По словам Поповой, территория этого комплекса обнесена двумя ограждениями и будет патрулироваться Нацгвардией. Губернатор Тюменской области Александр Моор при этом отметил, что для эвакуированных стараются создать комфортные условия.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения этим вечером представила новые данные по коронавирусу: число заболевших в мире превысило 20 тысяч 600 человек, 427 погибли, почти семьсот выздоровели.