Управление МВД по Калининградской области потребовало от местной газеты удалить статьи опогибшем в отделе полиции

Управление МВД по Калининградской области потребовало от местной газеты «Новые колеса» удалить статьи о задержанном, погибшем в отделе полиции. Об этом сообщает сайт Медиазона. Газета публиковала четыре статьи на эту тему. Согласно заключения лингвистической экспертизы, проведенной специалистом из МВД, в материалах нашлась негативная оценка деятельности представителей органов власти. Задержанный Иван Вшивков погиб осенью прошлого года, получив в отделении ожоги. В МВД уверяли, что он сам оторвал батарею и обварился кипятком. Следственный комитет возбудил дело о халатности, двух сотрудников дежурной части уволили.
2020-02-04T21:31:00+03:00
2020-02-04T21:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 04 февраля 2020
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