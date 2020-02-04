Управление МВД по Калининградской области потребовало от местной газеты удалить статьи опогибшем в отделе полиции

Управление МВД по Калининградской области потребовало от местной газеты «Новые колеса» удалить статьи о задержанном, погибшем в отделе полиции. Об этом сообщает сайт Медиазона. Газета публиковала четыре статьи на эту тему. Согласно заключения лингвистической экспертизы, проведенной специалистом из МВД, в материалах нашлась негативная оценка деятельности представителей органов власти. Задержанный Иван Вшивков погиб осенью прошлого года, получив в отделении ожоги. В МВД уверяли, что он сам оторвал батарею и обварился кипятком. Следственный комитет возбудил дело о халатности, двух сотрудников дежурной части уволили.