Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытках исказить историю Второй мировой войны

Выступая перед студентами в Варшаве, он сказал, что Москва пытается интерпретировать события и сделать виноватым польский народ. Макрон добавил, что подтверждает солидарность Франции с Польшей перед лицом тех, кто отрицает реальность и стремится фальсифицировать историю, — пишет газета Mond.