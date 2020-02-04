Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытках исказить историю Второй мировой войны

Выступая перед студентами в Варшаве, он сказал, что Москва пытается интерпретировать события и сделать виноватым польский народ. Макрон добавил, что подтверждает солидарность Франции с Польшей перед лицом тех, кто отрицает реальность и стремится фальсифицировать историю, — пишет газета Mond.
2020-02-04T21:30:00+03:00
2020-02-04T21:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 04 февраля 2020
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