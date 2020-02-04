Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20 тысяч 600 человек, еще 23 тысячи случаев под подозрением

Такие данные представила Всемирная организация здравоохранения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что риск распространения коронавируса в мире остается высоким. Вместе с тем, он обратил внимание на то, что 99% всех случаев зарегистрированы в Китае, а 97% случаев с летальным исходом – в китайской провинции Хубэй. Погибли, по последним данным, 427 человек, при этом около семисот выздоровели.