Институт Гэллапа: Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до рекордных 49%

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до рекордных 49%, — свидетельствуют результаты исследования американского института общественного мнения Гэллап. Согласно этим данным, более 60% американцев одобряют экономическую политику главы государства. Этот показатель превышает рейтинг Трампа в данной категории за весь срок президентства, а также превосходит лучший показатель бывшего главы государства Барака Обамы. Также, несмотря на критику после ситуации с Ираном, почти половина американцев поддерживают внешнюю политику Трампа. 50% достиг и рейтинг одобрения политики в области международной торговли.