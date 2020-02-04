Институт Гэллапа: Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до рекордных 49%

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до рекордных 49%, — свидетельствуют результаты исследования американского института общественного мнения Гэллап. Согласно этим данным, более 60% американцев одобряют экономическую политику главы государства. Этот показатель превышает рейтинг Трампа в данной категории за весь срок президентства, а также превосходит лучший показатель бывшего главы государства Барака Обамы. Также, несмотря на критику после ситуации с Ираном, почти половина американцев поддерживают внешнюю политику Трампа. 50% достиг и рейтинг одобрения политики в области международной торговли.
2020-02-04T21:03:00+03:00
2020-02-04T21:04:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 04 февраля 2020
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