Бывший вице-премьер Ольга Голодец, по данным источников, переходит на работу в Сбербанк

Она будет курировать социальные и медицинские проекты, — пишет РБК. Собеседники издания рассказали, что сегодня Голодец представили коллективу. В правительстве Дмитрия Медведева Ольга Голодец курировала строительство крупнейших культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерове и Владивостоке.