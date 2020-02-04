Бывший вице-премьер Ольга Голодец, по данным источников, переходит на работу в Сбербанк

Она будет курировать социальные и медицинские проекты, — пишет РБК. Собеседники издания рассказали, что сегодня Голодец представили коллективу. В правительстве Дмитрия Медведева Ольга Голодец курировала строительство крупнейших культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерове и Владивостоке.
2020-02-04T21:03:00+03:00
2020-02-04T21:03:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 04 февраля 2020
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