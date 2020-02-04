Спецназовцы ФСБ России, погибшие в Сирии, должны были обеспечивать безопасность встречи руководителей Сирии и Турции.

Четверо спецназовцев ФСБ России, которые погибли в Сирии, должны были обеспечивать безопасность встречи руководителей Сирии и Турции. Об этом со ссылкой на источники пишет «Новая газета». Согласно этим данным, для офицеров это была вторая поездка в республику. В начале года они уже участвовали в обеспечении визита в Дамаск президента Владимира Путина. По сведениям издания, спецназовцы погибли не в бою под Алеппо, как сообщалось ранее, а в окрестностях Латакии, которую контролируют проправительственные войска. Офицеры попали в засаду боевиков и подорвались на фугасе, после чего их убили выстрелами. О гибели четырех сотрудников ФСБ накануне сообщали интернет-издания и телеграм-каналы. В управлении ФСБ по Тамбовской области газете «Коммерсантъ» подтвердили гибель одного из сотрудников спецслужб.