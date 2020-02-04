Всемирная организация здравоохранения считает по-прежнему высоким риск распространения коронавируса в мире

Об этом написал в Твиттере генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он добавил, что сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться. Гебрейесус подчеркнул, что 99% всех случаев болезни зарегистрированы в Китае, а 97% случаев с летальным исходом – в китайской провинции Хубэй.
2020-02-04T21:01:00+03:00
2020-02-04T21:02:08+03:00
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21:01, 04 февраля 2020
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