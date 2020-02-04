Всемирная организация здравоохранения считает по-прежнему высоким риск распространения коронавируса в мире

Об этом написал в Твиттере генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он добавил, что сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться. Гебрейесус подчеркнул, что 99% всех случаев болезни зарегистрированы в Китае, а 97% случаев с летальным исходом – в китайской провинции Хубэй.