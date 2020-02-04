Первый военный самолет, эвакуирующий из Китая в Россию более 80 человек, вылетел из Уханя

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службе Минобороны. Там добавили, что в Ухань уже прибыл второй самолет. Всего из города планируется вывезти почти 150 граждан России, Белоруссии, Украины, Армении и Казахстана. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что этих людей на две недели отправляют на карантин в Тюменскую область. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что эвакуированные будут находиться в реабилитационном центре за двумя периметрами ограждения под охраной Росгвардии.
2020-02-04T21:01:00+03:00
2020-02-04T21:01:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2582420-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 04 февраля 2020
Загрузка комментариев...