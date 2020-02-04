Рамзан Кадыров назначил министром образования и науки Чечни Идриса Байсултанова, которого называют двоюродным братом главы республики. В своем телеграм-канале Кадыров написал, что доктор медицинских наук Байсултанов имеет большой опыт управленческой и научной деятельности. По данным сайта «Кавказский узел», Идрис Байсултанов – двоюродный брат Кадырова по материнской линии. Прежде он был первым заместителем руководителя администрации Чечни.