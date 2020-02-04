Аспиранту МГУ Азату Мифтахову продлили срок ареста

Он останется под стражей как минимум до 7 апреля, — сообщает «Новая газета» со ссылкой на Мосгорсуд. Мифтахова задержали год назад. Он проходит обвиняемым по делу о нападении на офис «Единой России». На сегодняшнем заседании адвокат Светлана Сидоркина напомнила, что единственным доказательством, из-за которого аспирант МГУ находится под арестом, являются показания секретного свидетеля. Сидоркина также добавила, что в деле появился второй секретный свидетель. Мифтахов не раз называл дело сфабрикованным и рассказывал о пытках в отделении.