Почти 150 граждан России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины вывозят из китайского Уханя на карантин в Тюменскую область. Там людям предстоит провести две недели, — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что все они на данный момент здоровы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь сказала, что, по прибытию в Тюмень, эвакуированные пройдут осмотр, после чего их повезут в загородный реабилитационный центр в 30 километрах от Тюмени. По словам Поповой, территория этого комплекса обнесена двумя ограждениями и будет патрулироваться Нацгвардией. Губернатор Тюменской области Александр Моор сказал, что для эвакуированных стараются создать комфортные условия. Поэтому, для детей привезли игрушки, пластилин, карандаши, для взрослых – шахматы и шашки. Моор также добавил, что отправленных на карантин собираются кормить четыре раза в день.