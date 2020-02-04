Стадион в Петербурге признали готовым к чемпионату Европы нынешнего года

Руководитель операционной деятельности на аренах Евро-2020 Андреас Шар сказал, что эта площадка очень высокого уровня и, по сравнению с другими аренами Евро, стадион в хорошем состоянии. Как ожидается, в Петербурге пройдут три матча группового этапа чемпионата Европы и одна игра четвертьфинала. Сборная России сыграет дома дважды против национальных команд Бельгии и Финляндии 13 и 17 июня. Также соперники нашей национальной команды сыграют друг с другом 22 июня.
2020-02-04T20:03:00+03:00
2020-02-04T20:05:59+03:00
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20:03, 04 февраля 2020
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