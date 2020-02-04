Первый канал объяснил отказ от трансляции церемонии «Оскара» недостаточной прибыльностью показа

Об этом сообщает РБК. В пресс-службе Первого изданию сказали, что отказались из-за соотношений между потраченными деньгами и полученным результатом. Представители канала добавили, что динамика рейтингов «Оскара» последние несколько лет была падающей. О том, что Первый канал впервые за много лет не будет показывать «Оскар», ранее написала газета «Коммерсантъ». Она сообщила, что права на трансляцию приобрел онлайн-кинотеатр Okko.
2020-02-04T20:02:00+03:00
2020-02-04T20:05:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2582386-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3215330.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 04 февраля 2020
Загрузка комментариев...