Первый канал объяснил отказ от трансляции церемонии «Оскара» недостаточной прибыльностью показа

Об этом сообщает РБК. В пресс-службе Первого изданию сказали, что отказались из-за соотношений между потраченными деньгами и полученным результатом. Представители канала добавили, что динамика рейтингов «Оскара» последние несколько лет была падающей. О том, что Первый канал впервые за много лет не будет показывать «Оскар», ранее написала газета «Коммерсантъ». Она сообщила, что права на трансляцию приобрел онлайн-кинотеатр Okko.