В Твери полиция задержала водителя автомобиля по делу об аварии с участием пяти пешеходов

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Авария произошла в понедельник, столкнулись Фольксваген и Киа. В результате обе машины выбросило на тротуар. Трех человек госпитализировали, водитель Фольксвагена умер в больнице. Как ожидается, завтра суд будет решать вопрос о мере пресечения для водителя Киа. Со ссылкой на МВД агентство пишет, что в прошлом году водителя около тридцати раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения, в том числе, за превышение скорости.