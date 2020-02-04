Эвакуированных из китайского Уханя россиян вывезут на территорию в 30 километрах от Тюмени

Об этом сообщил губернатор Александр Моор. Он напомнил, что для эвакуации в Китай направлены два самолета министерства обороны. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в Тюменскую область привезут 147 человек, в том числе, 10 граждан Белоруссии, трех граждан Казахстана, одного гражданина Армении и одного – Украины. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая приехала в Тюмень следить за устройством карантинной зоны, сказала, что людям две недели предстоит прожить на территории санатория, вокруг которого поставят два ограждения и бойцов Нацгвардии.

Далеко не все жители Тюменской области приветствовали размещение карантинной зоны в их регионе. В социальных сетях люди высказывают мнение, что под угрозой оказались работники санатория. Они также выражают недоумение по поводу того, что власти выбрали именно их регион. Согласно официальной версии правительства, Тюменская область оказалась наиболее подготовленной к приему эвакуированных из Китая. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что из Уханя в Россию летят только люди, которые здоровы на сегодняшний день.