Шансы Трампа на президентских выборах только улучшились в результате расследования дела об импичменте – эксперт

В результате расследования дела об импичменте шансы президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах только улучшились. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» тележурналист, американист Михаил Таратута.

«Я полагаю, что Трамп скорее выиграл от этого импичмента, потому что демократы показали себя, на мой взгляд, крайне неудачно для очень многих избирателей, поскольку само слушание по импичменту нижней палате происходило с нарушением процедур. Не говоря уже о том, что для многих уже понятная вещь, что сам факт вынесения импичмента был чисто партийным мероприятием, партийным оружием борьбы с Трампом. И не говоря уже о том, что они подрезали под корень своего главного кандидата, Джо Байдена, поскольку его имя поласкалось все эти месяцы бесконечно. По предварительным опросам общественного мнения, Байден показывает четвертый результат — это провал», — сказал он.

М. Таратута подчеркнул, что дело об импичменте «очень сильно ударяет по перспективам демократической партии на президентских выборах в ноябре».

Ранее стало известно, что американский Сенат назначил на 5 февраля окончательное голосование по импичменту Дональда Трампа. Сенаторам предстоит высказать свое мнение по обоим пунктам обвинения — злоупотребление властью и препятствование правосудию. Так как палату контролируют однопартийцы президента США, Дональд Трамп, по оценкам экспертов, скорей всего будет оправдан и сохранит свой пост.