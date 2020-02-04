Баскетболист подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов исключен из списка кандидатов в сборную России на нынешний год

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта. Там уточнили, что вместо Мозгова включен игрок пермской «Пармы» Максим Григорьев. Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации с 2010-го года. В 2016-ом он в составе «Кливленда» стал чемпионом лиги. Прошлым летом спортсмен подписал контракт с «Химками», но не сыграл за клуб ни одного матча. 33-летний центровой восстанавливается после повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон НБА.
2020-02-04T19:31:00+03:00
2020-02-04T19:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 04 февраля 2020
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