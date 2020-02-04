Федеральная антимонопольная служба проверит сообщения о росте цен на продукты на Дальнем Восток

Федеральная антимонопольная служба проверит сообщения о росте цен на продукты на Дальнем Востоке, — об этом пишет агентство ТАСС. Ранее стала появляться информация о подорожании на Дальнем Востоке фруктов, овощей и других продуктов из-за временного ограничения движения через пропускные пункты на границе с Китаем. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил ФАС принять меры и не допустить роста цен.
2020-02-04T19:31:00+03:00
2020-02-04T19:31:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2582372-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 04 февраля 2020
Загрузка комментариев...