Федеральная антимонопольная служба проверит сообщения о росте цен на продукты на Дальнем Восток

Федеральная антимонопольная служба проверит сообщения о росте цен на продукты на Дальнем Востоке, — об этом пишет агентство ТАСС. Ранее стала появляться информация о подорожании на Дальнем Востоке фруктов, овощей и других продуктов из-за временного ограничения движения через пропускные пункты на границе с Китаем. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил ФАС принять меры и не допустить роста цен.